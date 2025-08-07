Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci aştı

Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci aştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,12 yükselerek 11.023 puana çıktı. En çok kazandıran sektör iletişim olurken, yatırımcılar bilançolar ve yurt dışı veri gündemini izliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,12 değer kazanarak 11.023,63 puana çıktı.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 122,62 puan ve yüzde 1,12 artışla 11.023,63 puana yükseldi.

İŞTE EN ÇOK YÜKSELEN SEKTÖR ENDEKSLER

Toplam işlem hacmi 61,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,63, holding endeksi yüzde 0,96 değer kazandı.
Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 2,2 ile iletişim, en fazla düşen yüzde 0,19 ile metal ana sanayi oldu.
BIST 100 endeksindeki fiyatlamalarda şirketlerden gelen bilançolar yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, genele yayılan alımların etkisiyle endeks günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı.

BIST 100 ENDEKSİ DİRENCİ KAÇ PUAN?

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Herkes define arıyor sandı, gerçek başka çıktı

Herkes define arıyor sandı, gerçek çok başka çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu

Avrupa Yakası'nın sevilen ismi 49 yaşında ikinci kez anne oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.