Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 1,01 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 1,01 Değer Kaybetti
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,01 değer kaybederek 9.571,08 puana düştü. Endeks en düşük 9.545,14, en yüksek 9.683,25 puanı gördü. Hizmetler, sanayi ve teknoloji endeksleri değer kaybederken, mali endeks hafif yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,01 değer kaybederek 9.571,08 puana geriledi.

Cuma günü 9.668,36 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni haftaya yatay seyirle 9.666,18 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 97,28 puan ve yüzde 1,01 değer kaybıyla 9.571,08 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.545,14, en yüksek 9.683,25 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,1 sanayi endeksi yüzde 0,7 teknoloji endeksi yüzde 3,5 değer kaybederken mali endeks yüzde 0,1 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 34'ü yükselirken 63'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları ile ASELSAN oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 40,88 bileşik getirisi de yüzde 45,06 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1260, sterlin/dolar paritesi 1,3370 ve dolar/yen paritesi 144,50 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,8550, avro 43,7770 liradan satılıyor.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
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