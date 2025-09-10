Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 0,96 Arttı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,96 değer kazanarak 10.586,32 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi en çok kazanan sektör olurken, finansal kiralama faktoring en fazla kaybettiren oldu. Yarın TCMB'nin faiz kararı bekleniyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,96 değer kazanarak 10.586,32 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 100,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 110,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,05, holding endeksi yüzde 0,88 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 8,81 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, beklentinin altında kalan üretici enflasyonu verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle pozitif seyrederken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de bankacılık endeksi öncülüğünde günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında alınan faiz kararı ile para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro bölgesinde Avrupa Merkez Bankası ECB'nin faiz kararı ve ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

AA Finans'ın TCMB'nin PPK toplantısına yönelik beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Takma dişlerini camide unuttu, cemaat şaşkına döndü

En olmayacak şeyi camide unuttu, cemaat şaşkına döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in vurduğu Sana'da sokaklar cehennem yeri

İsrail'in vurduğu ülkede sokaklar cehennem yeri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.