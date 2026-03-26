Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 değer kaybederek 12.842,20 puana geriledi.

Dün 12.963,87 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 52,43 puan ve yüzde 0,40 azalışla 12.911,44 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 121,67 puan ve yüzde 0,94 düşerek 12.842,20 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.812,89 puanı, en yüksek 12.978,43 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,53 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,72, hizmetler endeksi yüzde 0,87 ve mali endeks yüzde 0,80 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 34'ü yükselirken 64'ü düştü, 2 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri TÜPRAŞ, Astor Enerji, ASELSAN, Koç Holding ile Türk Hava Yolları oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 424 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,98, bileşik getirisi yüzde 42,78 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1560, sterlin/dolar paritesi 1,3350 ve dolar/yen paritesi 159,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,3670 liradan, avro 51,4440 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,8 azalışla 4 bin 424 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,1 primle 100,5 dolardan işlem görüyor.