Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 0,2 Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,2 değer kazanarak 11.139,13 puana yükseldi. Önceki kapanışa göre 56 hisse yükselirken, mali endeks hafif değer kaybı yaşadı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,2 değer kazanarak 11.139,13 puana yükseldi.

Dün 11.116,45 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 35,31 puan ve yüzde 0,32 artışla 11.151,76 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,68 puan ve yüzde 0,2 artışla 11.139,13 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 11.093,23, en yüksek 11.184,10 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,06 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 0,51 ve teknoloji endeksi yüzde 0,43 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 56'sı yükselirken 39'u düştü ve 5'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Destek Finans Faktoring AŞ, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Halkbank oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 192 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,53, bileşik getirisi yüzde 38,68 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1610, sterlin/dolar paritesi 1,3210 ve dolar/yen paritesi 156 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,4250 liradan, avro 49,3120 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,1 azalışla 4 bin 192 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 azalışla 62,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
'Cellat' gerilimi tırmanıyor! Tuncer Bakırhan'dan Özel'e sert yanıt

Ankara'yı sarsan çağrı! DEM'den zehir zemberek yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim

Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim
Arda Turan resmen delirdi: Rakip takımın kulübesini bastı

Dün akşam delirdi
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Türk Eczacıları Birliği uyardı! Bu kahvelere dikkat edin, ölüme sebep oluyor

Türk Eczacıları Birliği uyardı: Ölüme sebep oluyor
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
'Mobilyacı Mehmet' olarak biliniyordu, müebbetten arandığı ortaya çıktı

"Mobilyacı Mehmet" olarak biliniyordu, bakın kim çıktı
Derbiye damga vurdu! Türkiye'nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde

Derbiye damga vuran o pozisyon dünya gündeminde
Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Ünlü oyuncunun tül elbisesiyle verdiği haber geceye damga vurdu
'Öldürdüğüm adam yapay zeka' diye kendini savunan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

"Öldürdüğüm adam yapay zeka" dedi, mahkeme gözünün yaşına bakmadı
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.