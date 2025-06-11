Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 0,18 Değer Kazandı

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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 artışla 9.676,22 puana ulaştı. Sanayi ve teknoloji endeksleri değer kazandı. Altın fiyatları uluslararası piyasalarda yükselirken, dolar ve avro da işlem gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kazanarak 9.676,22 puana yükseldi.

Dün 9.659,31 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,38 puan azalışla 9.658,93 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,91 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 9.676,22 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.630,53, en yüksek 9.700,87 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,7, mali endeks yüzde 0,1 ve teknoloji endeksi yüzde 0,5 değer kazanırken, hizmetler endeksi yatay seyretti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 51'i yükselirken 47'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koç Holding, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 334 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1440, sterlin/dolar paritesi 1,3500 ve dolar/yen paritesi 145,1 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,1990 liradan, avro 44,8710 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 artışla 3 bin 334 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 1,3 primle 67,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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