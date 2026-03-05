Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,29 değer kazanarak 13.109,66 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 166,47 puan ve yüzde 1,29 artışla 13.109,66 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 64,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,81 değer kazanırken holding endeksi ise yüzde 0,33 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 4,15 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen ise yüzde 0,61 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimlere karşın Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin yeniden başlayabileceğine yönelik iyimserlik ve ABD'de beklentileri aşan istihdam verisinin ardından pozitif seyrediyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel günün ilk yarısını alıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışının yanı sıra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 13.000 ve 12.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.