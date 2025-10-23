Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 10.608,26 puandan kapatarak önceki kapanışa göre yüzde 0,54 artış gösterdi. Günü 56,92 puan artışla tamamlayan endekste, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Akbank ve Türkiye İş Bankası en çok işlem gören hisseler arasında yer aldı.

BIST 100 endeksi, güne 33,25 puan ve yüzde 0,32 artışla 10.584,59 puandan başladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 79,99 puan ve yüzde 0,70 değer kazanarak 11.567,76 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,65 değer kaybederken hizmetler endeksi yüzde 0,08, mali endeks yüzde 0,33 ve sanayi endeksi yüzde 0,88 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 46'sı geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 142 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 142 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,6 artışla 5 milyon 910 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,14, bileşik getirisi yüzde 40,59 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,8749, satışta 42,0427 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,8672, satışta 42,0350 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1608, sterlin/dolar paritesi 1,3322 ve dolar/yen paritesi 152,721 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,5 artışla 65,2 dolardan işlem görüyor.

