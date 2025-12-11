Haberler

Piyasalarda gün sonu

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 39,78 puan artışla 11.233,66 puandan kapadı. En çok işlem gören hisseler arasında Akbank ve Türkiye İş Bankası yer aldı.

BIST 100 endeksi, güne 32,76 puan ve yüzde 0,29 artışla 11.226,65 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.198,84 puanı, en yüksek 11.300,25 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 değer kazanarak 11.233,66 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 46,13 puan ve yüzde 0,38 artışla 12.191,77 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,22 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,85, hizmetler endeksi yüzde 0,81, mali endeks yüzde 0,09 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 41'i geriledi, 5'i yatay seyretti. Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ile BİM Birleşik Mağazalar en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 245 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 4 bin 245 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 5 milyon 810 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,15 bileşik getirisi yüzde 38,24 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,5045, satışta 42,6748 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,4881, satışta 42,6584 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1748, sterlin/dolar paritesi 1,3422 ve dolar/yen paritesi 155,095 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,5 azalışla 60,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
title