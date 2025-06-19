Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 1,02 Değer Kaybederek Tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günde yüzde 1,02 değer kaybederek 9.102,02 puandan kapandı. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kaybı yaşarken, en çok kazandıran sektör kimya petrol plastik oldu. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle BIST 100 endeksi için destek ve direnç seviyeleri belirlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,02 değer kaybederek 9.102,02 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 94,11 puan azalırken, toplam işlem hacmi 85,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,87, holding endeksi yüzde 0,83 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,91 ile kimya petrol plastik, en çok kaybettiren yüzde 5,59 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklendiği gibi sabit bırakması ve faiz indirimleri için acele etmeyeceğinin sinyalini vermesinin ardından karışık seyir izleniyor.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 46'da tuttu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) da politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 4,25'te sabit tuttu.

Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi, ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi, Japonya'da enflasyon, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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