Borsa İstanbul 10 bin puanı aştı

Faiz indirimi beklentisi ve siyasi gelişmelerin etkisiyle BIST 100 endeksi 20 Mart'tan bu yana ilk kez 10 bin puan seviyesinin üzerine çıktı.

BIST 100 endeksi, gün içinde yüzde 1'e yakın değer kazanarak 10.039 puan seviyesinde işlem gördü. Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi ise yüzde 0,23 oranında prim yaptı.

EN ÇOK KAZANDIRAN SPOR HİSSELERİ OLDU

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,99 ile spor hisseleri oldu. En fazla kayıp ise yüzde 1,19 ile madencilik sektöründe yaşandı. Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın yılın ikinci yarısında politika faizinde indirime gidebileceği beklentisini fiyatlarken, CHP kurultayına ilişkin davanın 8 Eylül'e ertelenmesi de kısa vadeli siyasi riskleri ötelemiş oldu.

KÜRESEL GELİŞMELERİN ETKİSİ SINIRLI

Küresel piyasalarda ise yatırımcılar, ABD-Çin hattında yeniden gündeme gelen gümrük tarifeleri konusundaki gelişmeleri izliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) düzenlediği Merkez Bankacılığı Forumu da piyasaların odağında.