Haberler

Borsa güne düşüşle başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,49 azalışla 13.729,36 puandan başladı. Dün satış ağırlıklı bir seyrin ardından gün sonunda değer kaybeden endeks, bankacılık ve holding sektörlerinde de gerileme gösterdi. Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin piyasalardaki hareketliliği artırması bekleniyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,49 azalışla 13.729,36 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kaybederek 13.797,04 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 67,68 puan ve yüzde 0,49 azalışla 13.729,36 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,61, holding endeksi de yüzde 0,40 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,30 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 1,12 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de tüketici harcamalarının zayıfladığına işaret eden verilerin ekonomide yavaşlama riskini gündeme getirmesiyle risk algısı bir miktar artarken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, söz konusu veride istihdam piyasasının durumuna ilişkin sinyaller aranacağını kaydederek, verinin açıklanmasıyla birlikte piyasalarda oynaklığın artmasının olası olduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde perakende satışların, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanıştığı adama ilk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı

159 bin mesajı görünce, ilk buluşmanın ardından soluğu karakolda aldı
Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti! İşte sonuç

Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti! İşte sonuç
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Cezaevinden yeni fotoğraf geldi! İşte son hali
ABD Başkan Yardımcısı Vance'den kameralar karşısında Azerbaycan lideri Aliyev'e olay sözler

Trump'ın yardımcısından kameralar karşısında Aliyev'e olay sözler
Tanıştığı adama ilk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı

159 bin mesajı görünce, ilk buluşmanın ardından soluğu karakolda aldı
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak

Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı

CHP'li belediye başkanı, mide bulandıran suçlamayla tutuklandı