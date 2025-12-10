Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 44,47 puan azalarak 11.193,88 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 34,98 puan ve yüzde 0,31 artışla 11.273,34 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.170,79 puanı, en yüksek 11.316,54 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kaybederek 11.193,88 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 42,51 puan ve yüzde 0,35 artışla 12.145,64 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,05 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,89, sanayi endeksi yüzde 0,26, hizmetler endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 26'sı prim yaptı, 71'i geriledi, 3'ü yatay seyretti. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 198,3 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 198,3 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 5 milyon 804 bin 501 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,13, bileşik getirisi yüzde 38,22 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,4881, satışta 42,6584 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,4673, satışta 42,6375 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1650, sterlin/dolar paritesi 1,3332 ve dolar/yen paritesi 156,369 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 azalışla 61,5 dolardan işlem görüyor.