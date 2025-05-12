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Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Düşüşte

Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Düşüşte
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 4 milyon 056 bin liraya geriledi. İşlem hacmi 5 milyar 273 milyon lira olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 4 milyon 56 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 50 bin lira, en yüksek 4 milyon 137 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 3,2 azalışla 4 milyon 56 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 4 milyon 192 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 273 milyon 211 bin 979,23 lira, işlem miktarı ise 1.305,44 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 455 milyon 442 bin 992,94 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti BBVA ile Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.192.000,003.370,00

En Düşük4.050.000,003.222,55

En Yüksek4.137.000,003.285,00

Kapanış4.056.000,003.285,00

Ağırlıklı Ortalama4.076.548,283.243,41

Toplam İşlem Hacmi (TL)5.273.211.979,23

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.305,44

Toplam İşlem Adedi64

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
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