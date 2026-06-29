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Borsada açığa satış yasağı kalktı

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Borsa İstanbul'da açığa satış yasağının kalkmasıyla birlikte pay piyasasında emir/işlem oranı bugünden itibaren yeniden 5/1 olarak uygulanmaya başlandı.

Borsa İstanbul'da açığa satış yasağının kalkmasıyla birlikte pay piyasasında emir/işlem oranının bugünden itibaren yeniden 5/1 olarak uygulanmasına karar verildi.

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 2 Mart-26 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanan tedbirlerin sona ermesiyle birlikte, Pay Piyasası'nda emir/işlem oranının 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren yeniden 5/1 olarak uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

SPK, 2 Mart'ta pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar vermişti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
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