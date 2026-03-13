Haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BIST 100 endeksi günü 13.092,93 puandan kapatarak önceki kapanışa göre 193,19 puan azaldı. Bankacılık endeksi en çok değer kaybeden sektör olurken, küresel piyasalardaki olumsuz gelişmeler fiyatlamaları etkiledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kaybederek 13.092,93 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 193,19 puan azalırken, toplam işlem hacmi 145,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,33, holding endeksi yüzde 1,25 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 1,40 ile sigorta, en çok değer kaybeden ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve ABD'de açıklanan makroekonomik veriler fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, yüksek seyreden petrol fiyatları yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalardaki satışlara paralel olarak haftanın son işlem günün negatif tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde yıl sonu artış beklentisi yüzde 24,11'den yüzde 25,38'e yükseldi.

Analistler, haftaya Orta Doğu'dan gelecek haber akışının yanı sıra yurt içinde bütçe dengesi, konut fiyat endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de üretici enflasyonu ve Fed'in faiz kararı ile Avro Bölgesi'nde enflasyon ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.200 ve 13.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

