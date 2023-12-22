Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı

Borsa İstanbul'un 150. Yıl Gong töreni bugün gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldı. Gong töreni ile birlikte BIST 500 Endeksi de devreye alınmış oldu.

BIST 500 ENDEKSİ DEVREYE ALINDI

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, BIST 500 Endeksini bugün itibarıyla hayata geçirileceğini açıkladı.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Borsa İstanbul AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ''Borsamız tarafından 22 Aralık 2023 tarihinden itibaren BIST 500 Endeksi'nin hesaplanmaya başlamasına karar verilmiştir. Borsa İstanbul'da işlem gören 500 pay BIST 500 Endeksi kapsamında yer almakta olup, BIST 500 Endeksi 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren gün sonu verilerden, 22 Aralık 2023 tarihinden itibaren eş anlı verilerden hesaplanmaya başlamıştır.'' denildi.