Yatırım yapan servetine servet kattı! Borsa İstanbul'da çifte rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,90'lık yükselişle tamamladı. Endeks 75,71 puan artışla 4.054,67 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,84 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,26 ile gıda, içecek oldu. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini bildirdi.

GÖZLER FED'DE

Fed'in yarın politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ayı toplantısına yönelik beklentilerde belirsizliğin sürdüğü gözleniyor. Bu kapsamda bankanın yarınki toplantısında yapacağı yönlendirmeler, fiyatlamaların seyri açısından kritik önem taşıyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI