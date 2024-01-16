Borsa güne yüzde 0,24'lük yükselişle başladı
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,24'lük yükselişle başladı. Endeks, 19,10 puanlık artışla 8.063,12 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.
Borsa, güne yüzde 0,24'lük yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,24'lük yükselişle başladı. Endeks, 19,10 puanlık artışla 8.063,12 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi