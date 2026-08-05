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Borsa Güne Yükselişle Başladı, Bankacılık Endeksi Geriledi

Borsa Güne Yükselişle Başladı, Bankacılık Endeksi Geriledi
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, güne yüzde 0,14'lük artışla başlayarak 19,80 puan kazançla 13.707,73 puana yükseldi. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,64 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Borsa, güne yüzde 0,14'lük yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,14'lük yükselişle başladı. Endeks, 19,80 puanlık artışla 13.707,73 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,64 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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