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BIST 100 güne yatay başladı: 14.137,44

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla güne 14.137,44 puandan başladı. Küresel risk iştahı ABD enflasyonundaki yavaşlama ve şirket bilançolarıyla desteklenirken, Orta Doğu'daki belirsizlikler iyimserliği sınırlıyor. Analistler, yurt içinde Piyasa Katılımcıları Anketi ve yurt dışında ABD verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 14.137,44 puandan puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,16 değer kazanarak 14.132,23 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 5,21 puan ve yüzde 0,04 artışla 14.137,44 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 0,25 düştü.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,88 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 3,36 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun yavaşlaması ve olumlu sinyaller veren şirket bilançoları risk iştahını beslerken, Orta Doğu'da belirsizliğini koruyan anlaşma süreci iyimserlikleri gölgeliyor.

Analistler, bugün yurt içinde Piyasa Katılımcıları Anketi'nin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Michigan Üniversitesi enflasyon beklentisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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