Haberler

Yatırımcı rehberi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bu hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,27 artışla 11.341,90 puana yükselirken, altın ve döviz fiyatlarında da artışlar gözlemlendi. Koza Altın İşletmeleri en çok prim yapan hisse olurken, yatırımcılar borsada kazanç elde etti.

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,27 değer kazanarak 11.341,90 puanla tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 11.250,46 puanı, en yüksek 11.470,03 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 2,37 artışla 26.993,25 puan ve mali endeks yüzde 1,21 yükselişle 16.735,39 puan olurken, sanayi endeksi yüzde 0,24 düşüşle 14.184,62 puan ve hizmetler endeksi yüzde 0,11 azalışla 10.839,07 puan oldu.

Koza Altın İşletmeleri en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,59 ile Koza Altın İşletmeleri oldu.

Koza Altın İşletmeleri'ni yüzde 11,16 ile Efor Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 10,10 ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 15,24 ile Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 6,58 ile Tüpraş ve yüzde 6,14 ile Çan2 Termik olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 962 milyar 616 milyon lirayla ASELSAN, 596 milyar 400 milyon lirayla Garanti BBVA ve 469 milyar 500 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

Altın ve döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,12 artışla 5 bin 958 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 0,12 yükselişle 40 bin 169 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,27 artarak 42,8080 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,28 yükselerek 50,2310 lira oldu.

Geçen hafta 57,1140 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,34 kazançla 57,3070 liraya yükseldi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,44 artışla 53,9160 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

Bu görüntülerin bedeli öğrencilere ağır oldu
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
'Gibi'nin yıldızı Feyyaz Yiğit baba oldu

Feyyaz Yiğit'ten hayranlarını sevindiren haber: Candaş Tolga Işık duyurdu
Sıla Saraydemir kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı

Kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

Bu görüntülerin bedeli öğrencilere ağır oldu
Nazdar Barzani ile Kahraman Zülfikar İzol evlendi! Geline kilolarca altın takıldı

Yok böyle düğün! Geline kilolarca altın takıldı
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına cezaevinden yanıt

Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa iddialarına cezaevinden yanıt
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
İfadeye çağrılan Sadettin Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

İfadeye çağrılan Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
Çağlayan Adliyesi'nde gergin anlar! Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı

Dava sonrası Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı
Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte Teslime'nin katili için istenen ceza

Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte katil için istenen ceza
Anthony Joshua'dan maça damga vuran hareket

Dev maça damga vuran an!
title