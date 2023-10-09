TÜRKİYE'deki kısa dönem ve günlük kiralama operasyonlarını bünyesinde barındıran Borlease Otomotiv halka arz oluyor. Yaklaşık 1,2 milyar TL büyüklüğündeki halka arz kapsamında talep toplama 11-12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Borlease Otomotiv yatırımcılarına 3 yıllık net dağıtılabilir karının, asgari yüzde 40'ını dağıtacak.

2013 yılından bugüne filo kiralama alanında sektöründe hizmet veren Borlease Otomotiv, halka arzdan elde edeceği geliri önemli oranda büyüme yatırımlarına ayıracak. Şirket ve hakim ortağı Bor Holding, Borlease paylarının halka arz kapsamında yatırımcılara 2022 yılında elde ettiği dağıtılabilir net dönem karı ile 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin elde edeceği net dağıtılabilir dönem karının asgari yüzde 40'ının nakit olarak dağıtılacağı taahhüdünde bulundu. Ayrıca, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca Borlease paylarına yönelik olarak hakim ortak tarafından herhangi bir hisse satışı yapılmayacak. Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dahil olmak üzere şirket payları, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyecek.

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN VE FİYAT İSTİKRARI PLANLANIYOR

Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da '#BORLS' koduyla işlem görecek olan şirketin halka arzı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş liderliğinde Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Şirketin toplam 47 milyon adet payı halka arz edilecek. Halka arzda bu miktarın üzerinde talep gelmesi durumunda 4 milyon 700 bin adet pay da ek satışa konu olabilecek. 47 milyon nominal TL tutarındaki halka arzın 28 milyon 200 bin nominal TL tutarındaki kısmı sermaye artırımı, 18 milyon 800 bin nominal TL tutarındaki kısmı ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecek. Hakim ortak Bor Holding, halka arzda ortak satışı ile elde etmeyi planladığı gelirlerin yaklaşık yüzde 85'ini Borlease Otomotiv'in hakim ortağından alacağına karşılık ödemeyi taahhüt ederken, böylece ortak satışı dahil tüm halka arz gelirinin büyük bir kısmı Borlease Otomotiv bünyesinde kalacak. Halka arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 27,86 olarak planlandı. Ek satışın gerçekleşmesi durumunda bu oranın yüzde 30,65 düzeyinde olacağı öngörülüyor. Talep toplama tarihleri 11-12-13 Ekim olarak belirlenen ve bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemi uygulanacak halka arzda, şirket payları Borsa İstanbul'da Katılım Endeksi'ne uygun işlem görecek. Borlease paylarının işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca Ziraat Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanması planlanıyor. Birim pay fiyatının 25,29 TL olarak belirlendiği arzda, halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,2 milyar TL olarak öngörülüyor. Ek satış olması durumunda 1,3 milyar TL büyüklüğe ulaşılacak. Borlease Otomotiv'in halka arzdan sağlayacağı fonun yüzde 65-70 oranındaki kısmı, taşıt alımı ve yeni yatırımların finansmanında, yüzde 30-35 oranındaki kısmı ise işletme sermayesi ve mevcut kredilerinin geri ödemesinde kullanılacak.

'KURUMSAL MÜŞTERİLER YENİDEN KİRALAMAYA YÖNELDİ'

Borlease Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, sektörde bilinirliği, araç kapasitesi, hizmet kalitesi en yüksek firmalardan biri olduklarını belirterek "Bu da bizi en çok tercih edilen firmalardan biri haline getirdi. Aktif büyüklüğümüz 2023 ilk yarı itibari ile yaklaşık 3,3 milyar TL'ye yükseldi. 2020 ve sonrasındaki döneme bakıldığında net borçluluğumuz, aktif büyüme hızımıza göre daha az artış göstermekte. Bu durumda şirketin öz kaynakları ile güçlü şekilde büyüdüğüne işaret etmektedir. Şirketin sahip olduğu ve faaliyet kiralamasına konu ettiği varlıklarının değeri yaklaşık 5 milyar TL'ye ulaşmıştır. Yılsonu itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar TL ciro ve yüzde 18 seviyelerinde net kar hedefliyoruz. Uzun vadeli kiralama alanında sektör 2023 ilk yarı yıl itibari ile 246 bin araca ulaştı. 2017 yılında 365 bin adet araç ile tarihi zirvesindeydi. O yıldan bugüne yıllık ortalama yüzde 7,7 küçülme yaşıyor. Bu daralmada döviz ile kiralamanın kısıtlanması ve pandemi sonrası araç arzında ve tedarikinde yaşanan problemler etkili oldu. 2022 yılında bu daralmanın artık sona erdiğini ve sektörün 246 bin araçla yukarı şekilde ivmelendiğini görüyoruz. 2018 yılından itibaren sektörde alınan araçların sayısı satılan araç sayısından az olurken, 2022 ile birlikte alınan araç sayısı satılan araç sayısını geçerek 2023 ilk yarısından da bu durumu koruduğunu izliyoruz. Kurumsal müşterileri araç kiralamadan, araç satın alımına yönlendiren nedenlerin artık geride kaldığını ve araçlardan elde ettikleri karları realize ederek yeniden kiralamaya yöneldiklerini görüyoruz" dedi.

'HALKA ARZ STRATEJİK KARAR'

Hancan, kurumsal araç kiralama açısından Türkiye'nin önemli ulusal ve uluslararası firmalarına, holdinglerine hizmet verdiklerini kaydederek "Kurumsal alanda uzun yıllardır sürdürdüğümüz iş birliklerimiz var. Müşteri memnuniyetinde kendimizi çok önemli bir noktaya taşıdık. Bireysel müşteri tarafında ise Sixt Rent a Car ile hava trafiğinin yüzde 90'ınının gerçekleştiği havaalanlarında varız. Sixt Rent a Car Türkiye ağını genişleteceğiz. Karlılığımızı artıracak yüksek kapasiteli lokasyonlarda kendimiz yer alacağız. Yine yüksek potansiyeli olan ve lokal olarak daha güçlü olacağına inandığımız iş ortakları ile de alt bayilik sistemini geliştirerek büyümeyi hedefliyoruz. Alt bayilerimizi ilk etapta 9'dan 20'ye çıkarmayı planlıyoruz. Halka arzı kendi adımıza stratejik bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Pandemi ve sonrasındaki zorlu dönemi doğru adımlarla geride bıraktık. Her şeye rağmen büyümeye devam ettik ve bu zorlu dönemde karlılığımızı sürdürdük. Şimdi sektörün ertelediği potansiyelini harekete geçireceği bir döneme en hazır firmalardan biri olarak gireceğiz" ifadelerini kullandı.