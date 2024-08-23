Üye Girişi
Haberler

Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş Kanunu'nda değişiklik için çalışmalarına hız veren hükümet, kamuda 'esnek çalışma' modelini 4 ayrı formülle masaya yatıracak. Milyonları ilgilendiren düzenleme neticesinde mesai saatlerinin kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşeceği konuşuluyor.

Esnek çalışma ve mesai saatleriyle ilgili düzenleme bir süredir hükümetin gündeminde...Hafta sonu Ahlat'ta toplanacak olan Kabine toplantısında da konunun ele alınması bekleniyor. Peki yapılacak düzenleme sonucunda mesai saatleri için öngörülen süre ne kadar? Detaylar haberimizde...

4 AYRI FORMÜL ÜZERİNDE DURULUYOR

İş Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin 4 ayrı formül üzerinde çalışılacağı öğrenildi. Buna göre çalışmaların; "Uzaktan çalışma modeli, Kısmi çalışma modeli, Değişken zamanlı çalışma modeli ve Akademik eğitim amaçlı çalışma modeli" başlıkları üzerinden gidileceği vurgulandı.

BELLİ MESLEK GRUPLARINI KAPSAYACAK

Esnek çalışma modelinin çağın mesleklerine göre uyarlanacağı, her meslek grubunu kapsamayacağı ifade ediliyor. Burada İş Kanunu'nun günümüz şartlarına göre yeniden şekilleneceği belirtilirken, değişik formüllerin de değerlendirileceği dile getiriliyor. Esnek çalışma modelinin örneğin bazı mühendislik dallarında, çağın mesleği haline gelen ve daha çok gençlerin alanı olan dijital alanların kullanıldığı meslek gruplarını kapsayacağı belirtiliyor.

KAMUDA 35, ÖZEL SEKTÖRDE 40

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da; İş Kanunu'nda yapılacak düzenleme neticesinde kamuda çalışma saatinin 35'e, özel sektörde ise 40 saate indirileceği konuşuluyor.

İŞVERENLER BU DURUMA KARŞI

Mesai saatlerinin kısalması günlük ücret kavramını da gündeme getireceğinden özellikle imalat ve hizmet sektöründeki işverenler bu duruma pek sıcak bakmıyor.

MESAİ SAATLERİNDE SON DURUM

İş Kanunu'na göre kamuda çalışma süresi haftalık 40 saat, özel sektörde ise 45 saat... İşçi statüsünde çalışanlar için bu 45 saatlik çalışma süresinin üzerindeki her bir çalışma, fazla mesaiye girer ve ücretlendirilir. Ücretlendirme de, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücretin yüzde 50 fazlası olarak uygulanır. Örneğin, bugün için saatlik asgari ücret 88.90 lira ve fazla çalışılan her bir saat için çalışana 133 lira ödenmelidir. Haftalık 45 saatlik çalışma süresi işçi ile işverenin anlaşması halinde bölünebilir. Bu süre 6 güne de bölünebilir, 3 güne de bölünebilir; daha farklı da bölünebilir, 24 saatlik vardiyalı da çalışılabilir. Ancak haftalık çalışma süresi aşılamaz. Sağlık hizmetleri gibi bazı meslek gruplarında farklı uygulamalar da olabilir.

DÜNYADA SON DURUM NE?

Türkiye'de, mesai saatleri Avrupa'ya göre daha uzun. Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama haftalık çalışma süresi 36.4 saatlerde ve 35 saatlik çalışma süresine doğru da gidiyor. ABD'de ise 35-40 saat arasında değişiyor. Benzer şekilde Almanya'da da 35-40 saat arasında değişiyor, İngiltere'de ise 37.5 saat. Bizde de sendikalar her platformda ve toplu iş sözleşmelerinde 35 saati gündeme getiriyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

Çalışma Bakanlığı Ekonomi Hükümet İş Dünyası Ekonomi Güncel Haberler

500

Yorumlar (51)

Eriş Ersoy:

Memur öz evlat işçi üvey evlat nerde ADALET!!!

264
127
yanıtYanıtla
Ercan cıftcı:

Kamu neden 35 saat? Onlar insan özel sektör köle mi? Aynı olmalı..

272
87
yanıtYanıtla
Bidüşün:

Kesinlikle düşürülmeli avm ler 20.00 den sonra kapanmalı, insan ya onlarda, ayrıca cuma günü ya pazarla değiştirilmeli yada cuma da tatil olmalı, müslüman ülkede cuma tatil olmalı pazar değil

230
90
yanıtYanıtla
Yunus Kaya:

Memur zaten ne çalışıyor asker polis sağlıkçı haricinde gerisi boş iş zaten

175
104
yanıtYanıtla
Vikings:

Günlük çalışma standart 10 saat olmalı.Molalar içinde.

23
197
yanıtYanıtla
Celal Koca:

Böyle adaletin. Özel sektör hem az para alıyor hem de çok çok çalışıyor.

119
33
yanıtYanıtla
DOĞAN DURAN null:

İnsanlar birazda çocuklarına eşlerine vakit ayırır inşallah lafta kalmaz uygulanır...

120
3
yanıtYanıtla
YalancıSavar:

Yılbaşı, aybaşı, haftasonu, 23 Nisan, 19 Mayıs, cumhuriyet bayramı, İşçi bayramı, Ramazan bayramı, kurban bayramı, 3 günlük tatil 9 güne çıkarıldı. DR raporu, kafa izni Yıllık izin Cumartesi-Pazar tatili, anam hasta amcam vefat ett, oğlum okula gitti kızım anaokuluna bırakılacak derken mesai saatleri de kısalsın. Bence 136 gün tatil yapalım yılda 6 saat çalışsak yeterlidir.

38
71
yanıtYanıtla
ARSLANOĞLU Hakan:

Milletvekilleri de çok yoğun çalıştıklarından 2 yıl emekli olma süreleri 1 yıla düşürülsün. 2 yıl çok uzun bir süre..

73
8
yanıtYanıtla
ENES BALTACI:

Mali müşavirlere 7/24 esası yaptınız. Aldığınız bu ah, sizden aheste aheste çıkar inşAllah

33
27
yanıtYanıtla
Tüm 51 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Çalışma saatleri düşecek mi? İş Kanunu değişecek mi? Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri ne olacak? CANLI DÖVİZ KURU 23 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? KPSS P48 puan türü neden hesaplanmaz? KPSS puanı hangi durumlarda hesaplanmaz? KPSS puan türleri nelerdir? KPSS P3 nedir? P3 hangi meslekler oluyor? KPSS P3 puan türü ne anlama gelir? Hemşirelik KPSS puan türü hangisi? KPSS hemşirelik taban puanı kaç, hangi puan türüyle atama yapılıyor? KPSS 60,61,62,63,64,65,70,75,80 puanla nereye girilir, memur olunur mu? KPSS (Lisans) kaç puanla, nerelere girilir? 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları neden açıklanmadı? DGS SONUÇLARI SON DURUM! Öğretmenlik KPSS puan türü hangisi? KPSS öğretmenlik taban puanı kaç, hangi puan türüyle atama yapılır? KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? Branş sıralaması ne zaman? KPSS branş bazı sıralaması nedir? 2024 KPSS Lisans tercihleri ne zaman? KPSS Lisans tercihleri başladı mı, ne zaman bitiyor? KPSS P2 nedir? P2 hangi meslekler oluyor? KPSS P2 puan türü ne anlama gelir? KPSS PUAN TÜRÜ VE MESLEKLERİ 2024! KPSS P1, P2, P3 nedir? KPSS puanı ile hangi meslekler tercih edilebilir? KPSS Lisans tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2024 KPSS lisans kılavuzu ne zaman yayınlanacak? ÖSYM takvimi! BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 23 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi? BİM KIRTASİYE KATALOĞU KPSS SONUÇ EKRANI 2024: KPSS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? KPSS sonuçları öğrenme (sonuc.osym ve E- devlet GİRİŞ) KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI! KPSS Lisans sonuçlarına nasıl bakılır? ÖSYM sorgulama ekranı! 32. dönem POMEM başvuruları ne zaman? Polis Akademisi (POMEM) başvuru şartları neler? Elçin Afacan kimdir? Elçin Afacan kaç yaşında ve nereli? Elçin Afacan'ın oynadığı dizi ve filmler neler? Gökhan Çıra kimdir? Gökhan Çıra kaç yaşında, nereli? Gökhan Çıra'nın hayatı ve kariyeri... En Hamarat Benim hangi kanalda? Kadir Ezildi'nin programı saat kaçta? 23Ağustos En Hamarat Benim izleme linki!
title