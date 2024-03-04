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Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL'ye yükseltildiğini açıklayacak

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Yerel seçim miting programlarına ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kabine toplantısına başkanlık edecek. Ekonomideki son durum, iç ve dış politikadaki gelişmeler, yerel seçim ve öğretmen atamalarının masaya yatırılacağı zirveyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek 3 bin liraya çıkartılan emeklinin bayram ikramiyesinin 10 bin liraya yükseltildiğini duyuracağı öne sürüldü.

31 Mart yerel seçimleri öncesi milyonlarca emekliyi sevindirecek bir iddia kulisleri hareketlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleşecek Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek 3 bin TL olarak açıklanan emekli bayram ikramiyelerinin 10 bin TL'ye yükseltildiğini duyuracağı öne sürüldü.

KABİNE BUGÜN ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANIYOR

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te başlayacak. Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomideki son durum değerlendirilecek. Ramazan ayı yaklaşırken fahiş fiyat artışı yapılmaması için ele alınacak tedbirler de görüşülecek.

Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL'ye yükseltildiğini açıklayacak

SEÇİM GÜNÜ İÇİN TEDBİRLER GÖRÜŞÜLECEK

Toplantının gündeminde, 31 Mart yerel seçimlerinin huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirler de yer alacak. Yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ve F-16 tedarik sürecindeki son durum değerlendirilecek.

TÜRKİYE'NİN GAZZE DİPLOMASİSİ

Dış politikada da ana gündem Gazze olacak. İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi istişare edilecek.

Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL'ye yükseltildiğini açıklayacak

MİLYONLARCA EMEKLİYİ HEYECANLANDIRACAK İDDİA

Milyonların gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrilirken kulislere düşen iddia ise büyük ses getirdi.

"ERDOĞAN KAMERALARIN KARŞISINA GEÇİP..."

Emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılması ve iki bayram için toplam 6 bin TL ödeme yapılacağının açıklanması emeklilerin tepkisini çekerken Erdoğan'ın bugün yapılacak Kabine'nin ardından kameraların karşısına geçerek emeklinin bayram ikramiyesini 10 bin TL olarak açıklayacağı iddia edildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Bayram İkramiyesi Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (18)

Gerçekçi Olalım:

ben emekli olsam; önceliğim maaş artışı olurdu... sonuçta emekli ikramiyesinin hem yılda 2 defa verilmesi ve hemde belirlemede bir kriter olmaması bence ikna edici değil... gönlünden ne koparsa

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Dr.Kimbel:

Allah askina enflasyonu düsürün o zaman ikramiye ye bile gerek kalmaz bu sekil biz enflasyonu düsüremeyiz

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soner keskin:

Emekli maaşlarına seyyanen zam verilmeli , ikramiye çözüm değil.

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6
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dzsaburak dzsaburak:

Önemli olan maaş

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3
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Mehmet Varol:

Allah ta seni sevindirsin reis

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Ramazan Budak:

Kulislerde bayramların kaldırılacağı da tartışılıyormuş. Ekonomiye yük oluyormuş????

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Dilek Usta:

Yurtdışı çalışma sözünü unuttu. Yurtdışına söz verdi. Şimdi sadece yurtiçi vatandaşlara ihtiyaç var Seçimler için

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sade vatandaş:

siz hayatınızı bir gün öyle bir gün böyle konuşan yaptığı hiç bir işin sorumluluğunu almayan ve sürekli kendi yarattığı problemlerin suçunu kıvırtarak başkalarına yükleyip mağduru oynayan biriyle geçirmek istermisiniz

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ARSLANOĞLU Hakan:

10 bin lira bayram ikramiyesi, 2 bayram ikramiyesi toplamı olabilir.

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Mehmet Kabagöz:

Memurlara verilen 8 BİN seyyanen zamı istiyoruz bayram ikramiyesi değil emeklileri kandırmaya çalışıyorlar, ona göre oy kullanılacak emekliler

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