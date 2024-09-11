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Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor

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Hazine ve Maliye Bakanlığının yeni bir taslak düzenleme hazırlığında olduğu ve bu düzenlemenin 7 bin TL ve üzeri alışverişlerde banka veya kredi kartı kullanımını zorunlu kılacağı iddia edildi.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

YENİ TASLAK İDDİASI SES GETİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığının yeni bir taslak düzenleme hazırlığında olduğunu belirten Babuşçu, 7.000 TL ve üzeri ödemelerde banka veya kredi kartı kullanma zorunluluğu getirileceğini öne sürdü.

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI UYGULANABİLİR

Taslağın, mükellef olmayan kişilerin de 7.000 TL üzerindeki alışverişlerinde bu zorunluluğa uymalarını öngördüğü; aksi takdirde özel usulsüzlük cezası uygulanacağı ifade ediliyor.

Babuşçu'nun paylaşımı şu şekilde; "Bu taslak düzenleme tebliğ haline gelirse; Artık her kim olursa olsun 7.000,00 TL ve üzeri ödemelerini banka yada kredi kartı ile ödeme yapmak zorunda kalacak. Örnekten görüleceği üzere Kamu Kurumunda memur olarak çalışan Bay A evine aldığı 20.000 TL'lik buzdolabının ödemesini banka veya kredi kartı aracılığıyla yapmak zorunda.

Kamu Kurumunda akademisyen olarak çalışan Bay B evindeki kütüphanesi için aldığı 10.000 TL'lik kitabın ödemesini banka veya kredi kartı aracılığıyla yapmak zorunda kalacak.. Bu taslaktan önce, alışverişte iki tarafta vergi mükellefi olursa 7000 TL'nin üzerindeki alışverişler banka veya kredi kartıyla olması gerekiyordu. Bu taslak yayınlanır, tebliğ haline gelirse mükellef olmayanlar da 7000 TL'nin üzerinde alışverişte banka veya kredi kartı kullanacak, aksi halde onlara da özel usulsüzlük cezası kesilecek."

Bomba iddia: 7 bin TL ve üzeri alışverişler için kredi kartı zorunluluğu geliyor

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi Maliye Finans Banka

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Yorumlar (15)

Melek:

ne kadar saçma.. kardeşim ben nakit para kullanıyorum param kadar alırım veririm neden kredi kartı alayım ki niye bu zorunlu olsun ki kullanmak isteseydim bu zamana kadar kullanırdım

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Orhan Özsoy:

Son derece mantıklı inşallah hayata geçer. Aynı çözümü semt pazarlarına da bulsalar çok güzel olur. Çoğunluk olarak vergi vermiyorlar

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Özgür Yurtseven:

Ağzımı bozmucam neyse

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isa yatar:

Size ne ya bankaya mahkûm mu edeceksiniz istediğimiz gibi öderiz

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İLK SAV:

Ya bu düzenlemeleri yapanların gerçek hayatla bir ilgileri var mı merak ediyorum. Bir taraftan insanların kredi kartlarına sınırlar getiriyorlar. Harcamasınlar diye ellerinden geleni yapıp nakite yönlendiriyorlar diğer taraftan insanlar kredi kartı kullansın diye düzenleme yapıyorlar. Acaba bu düzenlemeleri yapanlar akşam ayrı sabah ayrı kafada mı?

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Mengele:

Amac vatandasi borca itmek böyle durumlar ancak acliktan ölen ülkelerde olur paran varsa banka hesabindan öde yoksa alma bu kadar simdi bankalar kredikarti kullanmada her kullanim icin 20 lira alsa birden zengin olur insallah alirlar günlük faiz yüzde 79,5 olacakmis iyi alisverisler

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Candanoglu:

Zaten var yedi bin tl üzeri banka yolu ile veya kredi kartı ile ödeme mecburiyeti uyan yok sadece

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Babacan yalçın:

Ne saçma bir şey yahu insanaları kartlara yönlendirmek ve bunu mecburi kılmayı ne hakla yaparsınız.

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metheone :

bu enflasyonla o 7000 liraya 2 sene sonra bir gömlek bile alamayız. o zaman da kağıt para sadece ekmek alırken geçer.

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E Demir:

Devletin yerine göre yüzde bir vergi aldığı yerde bankalar visa master vs. yüzce 3-5 komisyon alıyor. Bildiğin ülke olarak adamlara çalışıyoruz. Devlet önce o oranlara e atsın.

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