Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

YENİ TASLAK İDDİASI SES GETİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığının yeni bir taslak düzenleme hazırlığında olduğunu belirten Babuşçu, 7.000 TL ve üzeri ödemelerde banka veya kredi kartı kullanma zorunluluğu getirileceğini öne sürdü.

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI UYGULANABİLİR

Taslağın, mükellef olmayan kişilerin de 7.000 TL üzerindeki alışverişlerinde bu zorunluluğa uymalarını öngördüğü; aksi takdirde özel usulsüzlük cezası uygulanacağı ifade ediliyor.

Babuşçu'nun paylaşımı şu şekilde; "Bu taslak düzenleme tebliğ haline gelirse; Artık her kim olursa olsun 7.000,00 TL ve üzeri ödemelerini banka yada kredi kartı ile ödeme yapmak zorunda kalacak. Örnekten görüleceği üzere Kamu Kurumunda memur olarak çalışan Bay A evine aldığı 20.000 TL'lik buzdolabının ödemesini banka veya kredi kartı aracılığıyla yapmak zorunda.

Kamu Kurumunda akademisyen olarak çalışan Bay B evindeki kütüphanesi için aldığı 10.000 TL'lik kitabın ödemesini banka veya kredi kartı aracılığıyla yapmak zorunda kalacak.. Bu taslaktan önce, alışverişte iki tarafta vergi mükellefi olursa 7000 TL'nin üzerindeki alışverişler banka veya kredi kartıyla olması gerekiyordu. Bu taslak yayınlanır, tebliğ haline gelirse mükellef olmayanlar da 7000 TL'nin üzerinde alışverişte banka veya kredi kartı kullanacak, aksi halde onlara da özel usulsüzlük cezası kesilecek."