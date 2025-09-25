Haberler

Bolu'da Yağlık Ayçiçeği Hasadı Başladı

Bolu'da Yağlık Ayçiçeği Hasadı Başladı
Bolu'da 23 bin 500 dekar alanda ekilen ayçiçeklerinin hasadı, düzenlenen tarla günü etkinliğiyle başladı. Hasat törenine protokol üyeleri katıldı ve bu yıl 5 bin 900 ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.

Bolu'da yağlık ayçiçeği hasadı başladı. Bolulu çiftçilerin bu yıl 23 bin 500 dekar alanda ektiği ayçiçekler, düzenlenen tarla günü etkinliğiyle hasat edilmeye başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" kapsamında Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde Karamanlar köyünde tarla günü etkinliği düzenlendi. Yağlık Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi çerçevesinde Karamanlar köyünde yetiştirilen ayçiçeklerinin hasadı, protokol üyelerinin katıldığı törenle başladı. Etkinlikte bu yıl il genelinde 930 paket tohumun 415 üreticiye dağıtıldığı ve 23 bin 500 dekar alanda ekim yapıldığı belirtildi. Bu üretimden 5 bin 900 ton ürün ve yaklaşık 141,7 milyon TL'lik ekonomik değer elde edilmesi hedeflendiği kaydedildi. Hasat töreninde biçerdövere binen Vali Abdulaziz Aydın, ilk ayçiçeklerini biçerek hasadı başlattı.

Törene Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ve çok sayıda davetli katıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
