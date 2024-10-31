Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Patates Fiyatları 20 Liradan 5 Liraya Düştü

Bolu'da Patates Fiyatları 20 Liradan 5 Liraya Düştü
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da patates fiyatları, hasat sezonunun sona ermesiyle önemli bir düşüş yaşadı. Tezgahlarda fiyatlar 20 liradan 5 liraya kadar geriledi. Çiftçiler, satışlardan zarar etmediklerini ancak beklentilerinin altında kazanç sağladıklarını belirtiyor.

"Patates diyarı" olarak bilinen Bolu'da patates fiyatları 20 liradan 5 liraya kadar düştü.

Bolu'da patates hasat dönemi eylül ayında sona erdi. Çiftçilerin ürettiği Bolu'nun sarı patatesi tezgahlarda 20 liradan yerini aldı. İhsaniye Mahallesi'nde kurulan pazar alanında patates 5 liraya kadar düştü. 2 aylık süreçte büyük düşüş yaşayan patatesin fiyatının daha da düşmesi bekleniyor.

Kentte 38 yıldır patates ticaretiyle uğraşan Bilal Karadayı, "Patates fiyatları şu anda Bolu'da 5 lira ile 8,5 lira arasında. Patates 15-20 lira ile pazarda açılışını yapmıştı. Her gün bu fiyatlar geriye düşüyor" dedi.

"Sattığımızdan zarar etmiyoruz ama para da kazanamıyoruz"

Sattıkları ürünlerden zarar etmediklerini ancak para da kazanamadıklarını belirten Karadayı, "Biz sattığımızdan zarar etmiyoruz ama para da kazanamıyoruz. Ben pazarda yevmiyeye gitsem en kötü bin 500 lira para kazanırım. Ama ben burada yeri geliyor bin 500 lira kazanamıyorum" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında kuru yük gemisinde yangın! 2 kişi hayatını kaybetti

Marmara Denizi'nde gemi yangını! 2 kişi hayatını kaybetti

 Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı

CHP'li vekillerin bulunduğu otobüs polis barikatına takıldı

 Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'un ilk hamlesi

Kayyum Can Aksoy hızlı başladı! İşte koltuğa oturur oturmaz verdiği ilk talimat
Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor

Mansur Yavaş, Esenyurt'a gitmiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedef Adası kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü mü? Yangında son durum nedir? MEMUR ZAMMI 2025 HESAPLAMA: Memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Masterchef 31 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 31 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Pelin Yoru kimdir? Pelin Yoru kaç yaşında, nereli? Pelin Yoru neden öldü? Ahmet Özer'in gözaltına alınma anı (VİDEO İZLE) VİZESİZ ÜLKELER: Türkiye'den hangi ülkeye vizesiz gidilir? Vizesiz ülkeler 2024 nelerdir? Gülüç Belde Belediye Başkanı kim? Gökhan Mustafa Demirtaş neden tutuklandı, suçu ne? Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi kim? EKİM AYI ENFLASYONU ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi ne? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 31 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.