Bolu'da kış lastiği denetimi yapıldı

Bolu'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki kara yollarında denetimlerini artırdı. Uygulamada kış lastiği kullanmayan 5 sürücüye toplam 12 bin 840 lira idari para cezası kesildi.

Bolu'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik 15 Nisan 2024'e kadar devam edecek zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

Türkiye genelinde 1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması, kış mevsiminde düşük hava sıcaklıkları nedeniyle zeminde meydana gelen buzlanmalarda araçların yol tutuşlarının artırılması ve kaymaya dayalı olası trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla kentte öne çekildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, devlet yolları ve otoyolların kapsam dışında bırakıldığı uygulama kapsamında kent genelindeki kara yollarında denetimlerini artırdı.

Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikalara işçi taşıyan servisleri denetleyen ekipler, araç lastiklerinin diş derinliklerini kontrol etti.

Uygulamada kış lastiği kullanmayan 5 sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplam 12 bin 840 lira idari para cezası kesildi.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik uygulama, 15 Nisan'a kadar sürecek.