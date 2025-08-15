Bölge Paydaşları Çalıştayı Elazığ'da Gerçekleştirildi

Bölge Paydaşları Çalıştayı Elazığ'da Gerçekleştirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen 'Bölge Paydaşları Çalıştayı'nda, TRB1 Bölgesi'nin kalkınma stratejileri tartışıldı. Katılımcılar, bölgenin geçmişten geleceğe kalkınma hedeflerini belirlemek amacıyla çeşitli konuları ele aldılar.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Ufuk 2040-Kalkınma Ajansları Vizyon Çalıştayları kapsamında, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından Elazığ Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Bölge Paydaşları Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştaya Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, TRB1 Bölgesi'ni (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) temsilen kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve akademik çevrelerden çok sayıda paydaş katıldı. Etkinlikte, çalışma gruplarının sunumları ve soru-cevap bölümleriyle bölgenin geçmişi, bugünü ve geleceğine dair stratejik değerlendirmeler yapıldı.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, açılış konuşmasında çalıştayın önemine dikkat çekerek, "UFUK 2040-Kalkınma Ajansları Vizyon Çalıştayları, ajanslarımızın gelecek 15 yıldaki hedeflerini, rollerini ve kurumsal yapılarını birlikte şekillendirmek üzere planlanan önemli bir istişare sürecidir. Bugün burada TRB1 Bölgesi'nin dört ilinden; Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerimizden gelen paydaşlarımızla, bölgesel kalkınmamızın 'geçmişi, bugünü ve geleceği' üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapacağız" dedi.

Budancamanak, kalkınma ajanslarının yerel dinamikleri harekete geçiren ve kamu, özel sektör ile sivil toplumu ortak hedeflerde buluşturan en önemli kurumlardan biri olduğunu belirterek, "Amacımız, bölgemizin kalkınma vizyonunu güçlendirecek, yerel potansiyeli harekete geçirecek ve 2040'a uzanan stratejik yol haritamıza yön verecek fikirleri birlikte üretmektir. Her birinizin deneyimi, gözlemleri ve önerileri bu sürecin en değerli girdileri olacaktır" ifadelerini kullandı.

Budancamanak, ev sahibi Elazığ başta olmak üzere Bingöl, Malatya ve Tunceli'den çalıştaya katılan tüm paydaşlara teşekkür ederek, çalıştayın bölge ve ülke kalkınmasına önemli katkılar sunmasını temenni etti.Çalıştay kapsamında; tarım, sanayi, turizm, girişimcilik, dijital dönüşüm ve çevresel sürdürülebilirlik başta olmak üzere birçok konu başlığı ele alındı. Katılımcılar, bölgenin dinamikleri ışığında kalkınma ajansının geçmişini, bugününü ve geleceğini ayrıntılı şekilde ele aldı.

Çalıştay, paydaşların katkılarıyla şekillenecek bölgesel strateji raporunun hazırlanması sürecine önemli bir zemin hazırladı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
