Boehringer Ingelheim, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılıyor

Alman biyoteknoloji şirketi Boehringer Ingelheim, Pazar günü Shanghai kentinde başlayan 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na beşinci kez katılıyor. Şirket, Çin pazarındaki fırsatlardan yararlanmak ve yenilikçi ilaçlarını hızlandırmak için Çin'e yatırım yapmayı planlıyor.

ÇEKİM TARİHİ: 17 Ekim 2023

1. Boehringer Ingelheim şirketinin fuardaki çeşitli görüntüleri

Alman biyoteknoloji şirketi Boehringer Ingelheim, Pazar günü Shanghai kentinde başlayan 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na beşinci kez katılıyor.

Boehringer Ingelheim Büyük Çin Başkanı ve CEO'su Pavol Dobrocky, özellikle ülkenin elverişli iş ortamı sayesinde Çin pazarında artan fırsatlardan yararlanmak istediklerini söyledi.

"Çin'de ilaç değerlendirme ve onay mekanizmalarının, küresel onay ve değerlendirme mekanizmalarıyla uyumlu hale getirildiği mevzuat reformu ve ülkeyi küresel erken klinik geliştirme programımıza tam olarak dahil eden Çin Anahtarı projemiz sayesinde, yenilikçi ilaçlarımızın Çin'e getirilmesini büyük oranda hızlandırdık.

Önümüzdeki beş yıl içinde Çin'de araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) 4 milyar yuandan (yaklaşık 548 milyon ABD doları) fazla yatırım yapmayı planlayan şirket, Ar-Ge çalışmaları kapsamında insanlara yönelik ilaçlara odaklanacak ve ruh sağlığı, onkoloji ve metabolizma üzerinde çalışacak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai kentinden bildiriyor. (XHTV)