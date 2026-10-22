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Bodrum Limanı'na yanaşan 3 kruvaziyer ilçeye 650 yolcu getirdi

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Palau bayraklı Astoria Grande, Fransa bayraklı Le Champlain ve Malta bayraklı Athena isimli 3 kruvaziyer Bodrum Limanı'na yanaştı. Gemilerle ilçeye gelen 650 yolcu, pasaport işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesine 3 kruvaziyer, 650 yolcu getirdi.

Palau bayraklı 193 metrelik "Astoria Grande", Fransa bayraklı 131 metre uzunluğundaki "Le Champlain" ve Malta bayraklı 59 metrelik "Athena" isimli gemiler, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

"Astoria Grande"de çoğu Rus 475 yolcu ile 372 mürettebat, "Le Champlain"de çoğu Fransız 127 yolcu ile 121 mürettebat ve "Athena"da da ABD'li 48 yolcu ve 21 personelin bulunduğu kaydedildi.

Pasaport işlemlerinin ardından limadan ayrılan turistler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Yolcu gemileri, günübirlik ziyaretin ardından ilçeden ayrılarak turuna devam edecek.

Kaynak: AA
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