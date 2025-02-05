Bodrum değil İstanbul! Ara sokaktaki kafede çayın fiyatını görenler gözlerine inanamıyor

Son dönemlerde Bodrum'da görmeye alışık olduğumu fahiş adisyon fiyatlarının benzeri İstanbul'da yaşandı. Şişli'deki bir ara sokakta yer alan kafede çayın 105 liradan satıldığını görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

"BİZLERE MÜSTAHAK"

Sosyal medyada gündem olan adisyonla ilgili "Yetkililerin acilen kafeleri denetlemesi lazım", "Acil boykot", "Bizlere müstahak", "Vatandaş ses çıkarmadıkça 500 lira da yaparlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte sosyal medyada tartışma yaratan o adisyon;