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Bodrum değil İstanbul! Ara sokaktaki kafede çayın fiyatını görenler gözlerine inanamıyor

Bodrum değil İstanbul! Ara sokaktaki kafede çayın fiyatını görenler gözlerine inanamıyor
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İstanbul Şişli'de bir ara sokaktaki kafede çayın tanesi 105 liradan satıldı. Sosyal medyada paylaşılan adisyonu görenler "Yok artık" demekten kendini alamadı.

Son dönemlerde Bodrum'da görmeye alışık olduğumu fahiş adisyon fiyatlarının benzeri İstanbul'da yaşandı. Şişli'deki bir ara sokakta yer alan kafede çayın 105 liradan satıldığını görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

"BİZLERE MÜSTAHAK"

Sosyal medyada gündem olan adisyonla ilgili "Yetkililerin acilen kafeleri denetlemesi lazım", "Acil boykot", "Bizlere müstahak", "Vatandaş ses çıkarmadıkça 500 lira da yaparlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte sosyal medyada tartışma yaratan o adisyon;

Bodrum değil İstanbul! Ara sokaktaki kafede çayın fiyatını görenler gözlerine inanamıyor

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (17)

Haber Yorumlarısayim selen:

servis bedeli yazarak işçi maliyetini müşteriye yüklemiş,kira bedelide eklenisrese iş tamam,,esnafın yükünü hafifletmek lazım

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Sana kimse zorla çay içirmiyor, gitme. Piyasayı arz talep belirliyor artık. Orada içtiğin çayın fiyatı değil oturmanın bedeli. Gazoz kola da içsen yakındır fiyatı kahve de aynı şekilde. Kira, personel ve enerji giderleri hesaplanarak böyle yerler fiyat belirler. Oraya çay içmeye gitmiyorsun saatlerce oturup orayı meşgul ediyorsun.

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

İstanbul'un kerizi çok olduğundan onlara dokunmaz.

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

okadar para vereceğime evde demler içerim daha güzel

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

çayın tanesi de nedir yahu, bardağı deyince hafif mi oluyor

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Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Herkes kendi çapında bir şekilde bir yerleri, kişileri, soyuyor, suçlu Hükümet oluyor. Toplumumuz zaten soyguncu olmuş. Başka yerde suçlu aramaya gerek yok. Şimdi diyecekler ki Devlet denetlesin. Tabi tabi, her kesin başına Devlet jandarma dikecek değil heralde.

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

reisin akp li ülkesi

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Termos var evinde demle al götür yanında.

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Haber YorumlarıÜmit TV:

esnafa sorsan kazanamıyor millet zaten bitik bu işde bir terslik yok mu

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Haber YorumlarıHakan Kahveci:

yüz TL olsaydı iyidi yüzbeş çok pahalı

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