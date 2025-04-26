Bodrum'da Mega Yatlara Yakıt İkmal Edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen mega yatlara yakıt ikmali yapıldı.

Bermuda bayraklı 123 metrelik "Golden Odyssey" ve İspanya'dan hareket ederek dün ilçeye gelen 85 metrelik "Solandge" isimli motoryata ikmal için yakıt tankerleri Bodrum Cruise Port'a giriş yaptı.

Önce iskelede bağlı Malta bayraklı "Solandge" isimli yatın ikmali tamamlandı.

Sonra açıkta demirli diğer yat, ikmal için Bodrum Cruise Port'a yanaştırıldı. "Golden Odyssey" ikmalin ardından Türk kara sularından çıktı.