Bodrum'da 978 Milyon TL Değerinde Lüks Yelkenli 'Oğuz Khan' Denize İndirildi

Bodrum'un İçmeler mevkiinde yedi yılda tamamlanan ve 978 milyon 400 bin TL değer biçilen lüks yelkenli 'Oğuz Khan', törenle denize indirildi. 50,5 metre uzunluğundaki dev yelkenli, Türk hamamından jakuziye, asansörlü mutfaktan piyano salonuna kadar sunduğu sıra dışı donanımlarıyla dikkat çekti.

Okyanuslara açılacak

Tersane sahibi Emre Oğuz, teknenin Atlantik ve Pasifik'i geçebilecek kapasitede olduğunu belirterek, "Master kabinimizde buhar odası ve Türk hamamı bulunuyor. Salonumuzda akşam yemeklerinde piyano çalınacak. Asansörlü mutfak sistemimiz, havuz, jakuzi, plaj ve oyun alanlarımız var. Yelkenli 17 mil, motorla ise 14,5 mil hıza ulaşabiliyor" dedi.

Monako'da satılacak

Teknenin öz sermaye ile yapıldığını vurgulayan Oğuz, "Yedi yıl önce başladık, tamamen kendi adımıza yaptık. 1,5 yıl dünya denizlerinde tanıtımını yapacağız. Bu kış Karayipler'e açılmayı, ardından sezon sonunda Monako Fuarı'nda satışa çıkarmayı planlıyoruz. Satış bedeli 20 ila 30 milyon euro arasında olacak. Daha önce yaptığımız dört teknenin kazancıyla bu projeyi hayata geçirdik" diye konuştu. - MUĞLA