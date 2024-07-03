Bodrum'a "Resilient Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 403 turist geldi
Resilient Lady adlı kruvaziyer, 2 bin 403 yolcusuyla Bodrum'a geldi. Rodos Limanı'ndan gelen gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Gemide, çoğu ABD'li ve İngiliz 2 bin 403 yolcu ile 1175 personel bulunuyor. Turistler, pasaport işlemlerinin ardından kent merkezinde gezinti yaptı ve tarihi alanları ziyaret etti.
Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 403 yolcusuyla Bodrum'a geldi.
Rodos Limanı'ndan gelen 277 metrelik gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.
Bodrum'un ardından Mikonos Limanı'na hareket edecek gemide, çoğu ABD'li ve İngiliz 2 bin 403 yolcu ile 1175 personel bulunuyor.
Pasaport işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, kent merkezinde gezinti yaptı, tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.