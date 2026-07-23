Haberler

Bodrum'a "mein schiff 5" kruvaziyeriyle 2 bin 746 yolcu geldi

Bodrum'a 'mein schiff 5' kruvaziyeriyle 2 bin 746 yolcu geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 5" kruvaziyeriyle 2 bin 746 yolcu geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 5" kruvaziyeriyle 2 bin 746 yolcu geldi.

Mikonos Limanı'ndan yola çıkan Malta bayraklı 295 metrelik "Mein Schiff 5", Bodrum'daki Cruise Port Limanı'na demirledi.

Gemide, çoğunluğu Almanya vatandaşı 2 bin 746 yolcu ve 924 personel bulunduğu bildirildi.

Geminin bir sonraki durağının Girit Adası olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı

Ahbap dosyasında bomba gelişme! 6 ünlü daha konuşacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise
Tartışma yaratacak sözler: Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz

"Bunun hesabını Allah'a veremeyiz"
Pis Yedili'nin Karabiber'i ekranlara neden veda etti? Gerekçesi bomba

Pis Yedili'nin Karabiber'i ekranlara neden veda etti? Gerekçesi bomba
İsraillileri sınır dışı eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'den gördüğü tepkiye yanıt verdi: Tehditler bizi caydıramaz

İsraillileri sınır dışı eden Müslüman lider ABD'ye pabuç bırakmadı
İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı

İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı
Acı son! Denize girdi, bir daha çıkamadı

Acı son! Denize girdi, bir daha çıkamadı
2026 Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu! Kalede büyük sürpriz

2026 Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu! Kalede büyük sürpriz