Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 528 yolcu geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, Bahamalar bayraklı iki kruvaziyerle 2 bin 528 yolcu geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine, Bahamalar bayraklı iki kruvaziyerle 2 bin 528 yolcu geldi.

Rodos'tan yola çıkan 294 metrelik "Norwegian Jade" isimli gemi, Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı. Gemide çoğunluğu Kanadalı ve İngiliz toplam 2 bin 430 yolcu ile 1021 personel bulunduğu bildirildi.

Kuşadası'ndan gelen "Emerald Azzurra" adlı 110 metrelik gemide ise çoğunluğu ABD'li ve İngiliz 98 yolcu ile 76 personel bulunduğu öğrenildi.

Gemilerden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüdü. Bazı tarihi yerleri ve çarşıyı gezen turistler, alışveriş de yaptı. Turistler, gezdikleri yerlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bodrum Yolcu Limanı'na ilk kez geçen yıl gelen "Norwegian Jade", akşam Mikanos'a gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

İlçeye martta da gelen sezonun ilk yolcu gemisi "Emerald Azzurra" ise Rodos'a gidecek.