Bodrum'a İki Kruvaziyer Gemisiyle 3 Bin 907 Turist Geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesi, 'Norwegian Viva' ve 'Club Med 2' isimli kruvaziyer gemileri ile toplamda 3 bin 907 yolcu ağırladı. Yolcular Bodrum'da tarihi yerleri gezip alışveriş yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Norwegian Viva" ve "Club Med 2" isimli iki kruvaziyer 3 bin 907 yolcu getirdi.

Volos Limanı'ndan yola çıkan Bahamalar bayraklı 293 metrelik gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide, çoğu ABD'li 3 bin 611 yolcu ve 1448 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahilini gezdi, çarşıda alışveriş yaptı. Turistlerden bazıları tarihi yerleri ziyaret etti.

Kruvaziyer, günübirlik ziyaretin ardından akşam saatlerinde Heraklion Limanı'na hareket edecek.

En büyük yelkenli yolcu gemilerinden "Club Med 2" de Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Fransa bayraklı 102 metrelik gemide ağırlıklı olarak 296 Fransız yolcu, 212 personelin bulunduğu belirtildi.

Santorini Limanı'ndan gelen geminin gece saatlerinde İstanköy (Kos) Limanı'na hareket edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Ekonomi
