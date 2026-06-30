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Dev kruvaziyer gemisi yeniden Bodrum'a geldi

Dev kruvaziyer gemisi yeniden Bodrum'a geldi
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Muğla'nın Bodrum ilçesi, Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki 'Aroya' kruvaziyerini ağırlıyor. Gemide 2 bin 671 yolcu ve 1067 personel bulunuyor.

Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden Bodrum ilçesi, Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki dev kruvaziyer "Aroya"yı ağırlıyor.

Marmaris Limanı'ndan hareket eden dev yolcu gemisi, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlandı. Gemide ağırlıklı olarak Rus uyruklulardan oluşan toplam 2 bin 671 yolcu ve 1067 personel bulunduğu öğrenildi.

"Aroya"nın bugün akşam saatlerinde Bodrum'dan ayrılarak Antalya'nın Kaş Limanı'na doğru hareket edeceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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