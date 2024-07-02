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Bodrum'a Costa Fortuna isimli kruvaziyer geldi

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Muğla'nın Bodrum ilçesini, İtalyan bayraklı Costa Fortuna isimli kruvaziyer gemisi ziyaret etti. Gemide bulunan 3 bin 187 turist, Bodrum'u gezdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesini, "Costa Fortuna" isimli kruvaziyerle gelen 3 bin 187 turist ziyaret etti.

Mikonos Limanı'ndan gelen İtalyan bayraklı 272 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Bodrum'un ardından Santorini Limanı'na hareket edecek gemide, çoğu İspanyol ve İtalyan 3 bin 187 yolcu ve 990 personel bulunuyor.

Pasaport işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular kent merkezinde gezinti yaptı, tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Fortuna turist Bodrum Muğla Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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