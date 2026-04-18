Bodrum'a "Europa" kruvaziyeriyle 357 turist geldi

Bodrum'a 'Europa' kruvaziyeriyle 357 turist geldi
Malta bayraklı 'Europa' adlı kruvaziyer, Bodrum Limanı'na yanaşarak 357 yolcu ile 282 personeli getirdi. Yolcular, gümrük işlemlerinin ardından tarihi yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Europa" adlı kruvaziyer 357 yolcu getirdi.

Malta bayraklı 198 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

Rodos Limanı'ndan gelen gemide çoğu Almanya uyruklu 357 yolcu ile 282 personel bulunuyor.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak kruvaziyerin bir sonraki durağının Nafplion Limanı olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı
