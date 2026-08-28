Bodrum'a Üç Kruvaziyer Gemisi İlk Kez Yolcu Getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine ilk ziyaretlerini yapan "World Traveller" ve "Douglas Mawson" ile "Arethusa" adlı yolcu gemileri, toplam 293 yolcu getirdi.

Portekiz bayraklı 126 metre uzunluğundaki "World Traveller", Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemide çoğunluğu Amerikalı 159 yolcu ile 120 mürettebat bulunuyor. "World Traveller", akşam saat 23.00'te Patmos Limanı'na hareket edecek.

Bahamalar bayraklı 104 metre uzunluğundaki "Douglas Mawson" ise Kuşadası Limanı'ndan gelerek Bodrum limanına demir attı. Ağırlıklı olarak Amerikalı 86 yolcu ve 92 mürettebatın yer aldığı gemi, saat 21.00'de Marmaris Limanı'na hareket edecek. İki geminin Bodrum'a ilk ziyaretlerini yaptıkları öğrenildi.

İlçedeki üçüncü gemi ise Yunanistan'ın Kos Limanı'ndan gelen Malta bayraklı 59 metre uzunluğundaki "Arethusa". Toplam 48 yolcu ve 21 personelin bulunduğu, yolcularının çoğunluğunu Amerikalı turistlerin oluşturduğu geminin, saat 23.00'te Rodos Limanı'na hareket edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı