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Bodrum'a 3,5 Bin Yolcuyla Kruvaziyer Gemisi Geldi

Bodrum'a 3,5 Bin Yolcuyla Kruvaziyer Gemisi Geldi
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Bodrum Cruise Port'a yanaşan 'Explorer Of The Seas' kruvaziyeri, çoğunluğu ABD'li 3 bin 581 yolcu ile Bodrum'a geldi. Yolcular, sahil ve tarihi yerleri gezerek vakit geçirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Explorer Of The Seas" kruvaziyeri ile 3 bin 581 yolcu geldi.

Bahamalar bayraklı 275 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Kuşadası Limanı'ndan gelen gemide, çoğunluğu ABD'li 3 bin 581 yolcu ile 1204 personel bulunuyor.

Gemi yolcuları gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptı, çarşıyı ve tarihi yerleri gezdi.

Kruvaziyer, akşam saatlerinde Limasol Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Ekonomi

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