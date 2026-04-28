Bodrum'a 274 yolcusuyla geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Star Legend adlı yolcu gemisi, 274 yolcu getirdi.

Bahama bayraklı 159 metre boyundaki Star Legend, Yunanistan'ın Santorini Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlanan gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 274 yolcu, 199 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA

