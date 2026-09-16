Haberler

Bodrum’a 2 bin 560 yolcuyla geldi

Bodrum’a 2 bin 560 yolcuyla geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gelen Scarlet Lady adlı yolcu gemisi, toplamda 2 bin 560 yolcu getirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gelen Scarlet Lady adlı yolcu gemisi, toplamda 2 bin 560 yolcu getirdi.

Virgin Voyages firmasnın Bahama bayraklı 277 metre boyunda 38 metre genişliğindeki yolcu gemisi Scarlet Lady, Yunanistan'ın Korfu Adası'ndan Bodrum'a geldi. İlçeyi geçtiğimiz yıllarda ziyaret eden Resilient Lady adlı gemiye büyük ölçüde benzeyen Scarlet Lady, ağırlıklı ABD uyruklu olmak üzere 2 bin 560 yolcuyu ağırlıyor. Gemide ayrıca 1154 personel bulunuyor.

Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Santorini Adası'na hareket edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Macklemore'un “Özgür Filistin” mesajı sonrası Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasının ardından açılış sanatçıları da ayrıldı

"Özgür Filistin" çıkışı turneyi karıştırdı! Ed Sheeran yalnız kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'nın içme suyu barajına giden derede binlerce balık ölümü korkuttu

Binlerce balık kıyıya vurdu! Bursa'nın içtiği su tehlikede mi?
Bir devir kapanıyor! Messi son kez sahaya çıkacak

Bir devir kapanıyor! İşte son maçına çıkacağı tarih
Silivri'de batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan, Hatay'da toprağa verildi

13 gün süren bekleyiş bitti! Kaptanın kızından yürek yakan sözler
Anthony Taylor Süper Lig'deki tartışmalı pozisyonları tek tek inceledi

Bu pozisyonların hepsine son nokta koyuldu
Dursun Özbek'ten transfer için itiraf: 50 milyon Euro

Dursun Özbek'ten transfer için flaş itiraf: Yaklaşık 50 milyon Euro...
Bakan Şimşek: Dezenflasyon arzuladığımız hızda değil

Bakan Şimşek'ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız hızda değil
Adıyaman'da 20 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Yemekten sonra fenalaştılar! 20 fabrika işçisi hastanelik oldu