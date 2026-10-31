Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

BODER ve TÜRSAB, Ryanair sonrası İngiltere-Bodrum uçuşları için ANEX ile görüşüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BODER ve TÜRSAB, Ryanair sonrası İngiltere-Bodrum uçuşları için ANEX ile görüşüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ryanair kararı sonrası İngiltere-Bodrum hattındaki kapasite açığını kapatmak için BODER ve TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu ortak çalışma başlattı. İki kurum, alternatif uçuşlar için ANEX ile görüşmelerin olumlu ilerlediğini açıkladı.

Bodrum turizmi, İngiltere pazarında yaşanan uçuş kapasitesi kaybına karşı yeni arayışlara yöneldi. Ryanair'in uçuş programına ilişkin kararının ardından oluşan boşluğun giderilmesi için BODER ve TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu ortak çalışma başlattı. İki kurum, alternatif uçuşların devreye alınması amacıyla ANEX ile yürüttükleri görüşmelerin olumlu ilerlediğini açıkladı.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz ve TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış, yaptıkları ortak açıklamada Bodrum'un uluslararası ulaşım bağlantılarını korumak ve geliştirmek için birlikte hareket ettiklerini belirtti.

Ryanair'in kararının ardından özellikle İngiltere-Bodrum hattında oluşan kapasite açığının turizm sektörünü olumsuz etkilememesi için alternatiflerin değerlendirildiğini belirten başkanlar, görüşmelerde önemli mesafe alındığını ifade etti. Yeni sezona otellerin, seyahat acentelerinin ve turizm işletmelerinin güçlü hazırlanmasının öncelikleri olduğunu kaydetti.

Bodrum'un farklı pazarlardan turist çekme potansiyeline dikkat çeken Dengiz ve Kantarmış, uçuş bağlantılarının çeşitlendirilmesi, yeni pazarlara ulaşılması ve turizm sezonunun uzatılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan, 2027 yılında AJet ile Bodrum'un uçuş bağlantılarını güçlendirecek olumlu gelişmeler yaşanması da bekleniyor. İki başkan, bu yöndeki beklentilerin gerçekleşmesinin Bodrum'un ulaşılabilirliğine ve turizm hareketliliğine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Ryanair'e ilişkin kararın Bodrum'un turizm geleceğini belirlemeyeceğini ifade eden Dengiz ve Kantarmış, destinasyonun güçlü altyapısı ve uluslararası pazardaki konumuyla farklı hava yolu şirketleri ve tur operatörleri için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Görüşmelerin sonuçlanmasıyla birlikte yeni uçuş planlamalarına ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 60 sitede yayınlandı.
Çifte cinayette dikkat çeken detaylar! Hamile kızını ve 34 yaş büyük sevgilisini öldürdü

Çifte cinayette dikkat çeken detay! Hamile kızı ile sevgilisi...
ABD'den İsrail'de kritik hamle! 10 nakliye ve 80 yakıt ikmal uçağı konuşlandırdı

ABD'den dünyayı tedirgin eden hamle! İsrail basını ifşa etti
Hakkari'den kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti

Kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi tutuklandı! 12 şüpheliye adli kontrol

Başkan ve eşi tutuklandı! Cezaevine alkışlarla uğurlandı
'Gazze ya da hiç': İsrail'e destek, ABD ara seçimlerinde gerilim noktası haline geldi

İsrail'e destek, ABD ara seçimlerinde gerilim noktası haline geldi
Polonya'da cumhurbaşkanının yüksek mahkemeyi bastığı anlar kamerada: Siz yargıç değilsiniz

Polonya Cumhurbaşkanı'nın yüksek mahkemeyi bastığı anlar! Resti çekti
Polonya'da anayasal kriz büyüyor! Abluka altında Cumhurbaşkanı acil toplantı kararı aldı

Polonya'daki kaos sonrası alarm! Cumhurbaşkanı "acil" koduyla duyurdu
Zeytinburnu'nda haraç istenen esnaf, iş yerinin önünde ateş açan şüpheliyi kovalayıp kendi silahıyla yaraladı

İş yerinin önüne ateş açıldı, esnaf şüpheliyi kovalayıp vurdu
Erzincan'da restoranın bahçesine yavru ayı girdi! Çalışanları görünce su kanalından yüzerek kaçtı

Restoran bahçesinde sabah sürprizi! Görünce suya atladı
'Gündüz kızım, gece karımsın' diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı

"Gündüz kızım, gece karımsın" diyerek istismar etti! Anne suç ortağı