BODER ve TÜRSAB, Ryanair sonrası İngiltere-Bodrum uçuşları için ANEX ile görüşüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bodrum turizmi, İngiltere pazarında yaşanan uçuş kapasitesi kaybına karşı yeni arayışlara yöneldi. Ryanair'in uçuş programına ilişkin kararının ardından oluşan boşluğun giderilmesi için BODER ve TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu ortak çalışma başlattı. İki kurum, alternatif uçuşların devreye alınması amacıyla ANEX ile yürüttükleri görüşmelerin olumlu ilerlediğini açıkladı.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz ve TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış, yaptıkları ortak açıklamada Bodrum'un uluslararası ulaşım bağlantılarını korumak ve geliştirmek için birlikte hareket ettiklerini belirtti.

Ryanair'in kararının ardından özellikle İngiltere-Bodrum hattında oluşan kapasite açığının turizm sektörünü olumsuz etkilememesi için alternatiflerin değerlendirildiğini belirten başkanlar, görüşmelerde önemli mesafe alındığını ifade etti. Yeni sezona otellerin, seyahat acentelerinin ve turizm işletmelerinin güçlü hazırlanmasının öncelikleri olduğunu kaydetti.

Bodrum'un farklı pazarlardan turist çekme potansiyeline dikkat çeken Dengiz ve Kantarmış, uçuş bağlantılarının çeşitlendirilmesi, yeni pazarlara ulaşılması ve turizm sezonunun uzatılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan, 2027 yılında AJet ile Bodrum'un uçuş bağlantılarını güçlendirecek olumlu gelişmeler yaşanması da bekleniyor. İki başkan, bu yöndeki beklentilerin gerçekleşmesinin Bodrum'un ulaşılabilirliğine ve turizm hareketliliğine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Ryanair'e ilişkin kararın Bodrum'un turizm geleceğini belirlemeyeceğini ifade eden Dengiz ve Kantarmış, destinasyonun güçlü altyapısı ve uluslararası pazardaki konumuyla farklı hava yolu şirketleri ve tur operatörleri için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Görüşmelerin sonuçlanmasıyla birlikte yeni uçuş planlamalarına ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı