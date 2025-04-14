Bitlis'te Tekstil Sektöründe İstihdam Artışı: 120 Fabrika ve 13 Bin İşçi

Bitlis genelinde bulunan onlarca tekstil fabrikasında yaklaşık 13 bin kişi istihdam edilirken, işletmeciler desteğin sürmesi halinde daha fazla istihdam olacağını belirtti.

Yatırım Teşvik Programı çerçevesinde 6. bölgede yer alan Bitlis'te tekstil alanında son yıllarda yapılan devlet destekli yatırımlarla binlerce kişi iş sahibi oldu. Bu kapsamda yine onlarca tekstilci kendilerine sağlanan teşvik ve destekler sayesinde batından Bitlis'e gelerek fabrika açtı. Yatırımcıların olmazsa olmazı güvenlik ve terör konusu olurken, terörle mücadelede başarılı operasyonlarla bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması ile fabrikalar da peş peşe açıldı.

Tekstil işletmecisi Emirhan Uludil gazetecilere yaptığı açıklamada, teşviklerden dolayı 4-5 fabrikanın 120 fabrikaya çıktığını belirtti. Uludil, "2013 yılından beri Bitlis'te tekstil fabrikası işletiyorum. Geldiğimiz dönemde toplamda 4-5 fabrikaydık. Bu yıl itibarıyla yaklaşık 120 fabrika olduk. Bu fabrikaların yüzde 95'i teşviklerden dolayı Bitlis'e geldi. Gelen tekstilcilerin hepsinin işleri büyük şehirlerdeydi. Oraları bırakıp gelip burada yer açtılar. Yaklaşık 13 bin istihdam var. Bu istihdamın yüzde 60'lık kısmı da kadın istihdamından oluşuyor. En büyük avantajımız ise Bitlis nüfusunun yüzde 65'lik kısmının genç nüfus olmasıdır. Teşvikler arttırıldıkça istihdam daha çok sağlanıyor. Bu anlamda yeni teşvikler de çıktı. Burada ürettiğimiz ürünleri Amerika, Fransa ve İngiltere gibi birçok Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Ürettiğimiz ürünler kaliteli ve marka ürünler. Bu üretimlerin burada olmayacağını söylemelerine rağmen şu anda burası çok iyi üretimler yapıyor. Ayrıca kalite konusunda da çok üst seviyelerdeyiz. Ürettiğimiz ürünleri ihraç edebiliyorsak bu kesinlikle teşviklerden kaynaklanıyor. Yoksa yapma gücümüz olmazdı" diye konuştu. - BİTLİS