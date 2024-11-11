Üye Girişi
Haberler

Bitlis'te İhtiyaç Sahiplerine 193 Ton Patates Dağıtıldı

Bitlis'te İhtiyaç Sahiplerine 193 Ton Patates Dağıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Valiliği, yerel üreticilerin ürettiği 193 ton patatesi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtarak sosyal yardım ve dayanışma projesini hayata geçirdi. Bu çalışma, çiftçileri destekleyerek sürdürülebilir tarımı teşvik etmeyi ve sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

BİTLİS (İHA) – Bitlis Valiliği tarafından başlatılan çalışma kapsamında kentteki üreticilerin alın teri ile ürettiği 193 ton patates satın alınarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Valiliği himayelerinde başlatılan sosyal yardım çalışmasıyla kaymakamlıklarımız, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız tarafından Bitlisli üreticilerimizin alın teri ile ürettiği patatesler satın alınarak, ilimizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerine teslim edildi. Sosyal yardım kampanyası ile ülke ekonomimize büyük katkıları olan, ekonomimizin can damarı çiftçilerimiz destekleniyor, hem de ihtiyaç sahibi ailelerimize uzatılan yardım eli ile sosyal hayata aktif katılımları sağlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının 'Patates Tüketiminde Farkındalığın Artırılması' programı kapsamında Bitlisli çiftçilerimizden alınan 192 ton 800 kilogram patates, ihtiyaç sahibi 6 bin 751 hanemize ulaştırıldı. Proje sayesinde sürdürülebilir tarım teşvik edilerek sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı

Polis eşliğinde giderken tüm gözler ünlü sanatçıya kilitlendi

 Mansur Yavaş konserlerin maliyetini tek tek açıkladı: 8 sanatçıya 94 milyonluk ödeme

Konserlerin maliyetini tek tek açıkladı! İşte 8 sanatçıya ödenen toplam para
14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu

14 firmanın ortalaması alındı, işte en çok oy kaybeden parti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dilberay filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dilberay filmi ne zaman, nerede çekildi? Uzak Şehir dizisi konusu nedir? Uzak Şehir dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, dizi nerede çekiliyor? Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Köyden İndim Şehire filmi ne zaman, nerede çekildi? Batuhan Karadeniz gözaltına alındı mı, tutuklandı mı? Barbaros Şansal kimdir? Barbaros Şansal kaç yaşında, nereli? Barbaros Şansal hayatı ve biyografisi! Mehmet Ali Erbil neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Serdar Ortaç neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? İbrahim Yılmaz neden gözaltına alındı? 11 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar? Yılbaşı çekilişi bilet fiyatları kaç TL? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Kasım Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.