Bitcoin'in Üretilebilecek Son Adedine Yaklaşması

Doğası gereği limitli arzıyla tanınan Bitcoin'in geleceğine ilişkin veriler, toplam arzın yüzde 93'ünün gerçekleştirildiğini gösterdi. Üretilebilecek yalnızca 1,49 milyon Bitcoin kaldığı öngörülürken, bugüne kadar üretilen toplam Bitcoin sayısı 19,54 milyonu aştı. Küresel kripto para borsası Gate.io'nun Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, Bitcoin arzının ve Bitcoin madenciliğinin geleceğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

ÜRETİLEBİLECEK YALNIZCA 1,49 MİLYON BİTCOİN KALDI

CoinMarketCap'te yer alan veriler, Kasım 2023 ortası itibarıyla 19,54 milyonu aşkın Bitcoin'in üretildiğini gösterdi. Toplam arzın 21 milyonla kısıtlı olduğu düşünüldüğünde, geriye yalnızca 1,49 milyon adet Bitcoin'in madencilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkarılabileceği tespit edildi. Bitcoin'in bir limitle tasarladığını hatırlatan Kafkas Sönmez, "Bir varlık sınıfı olarak tasarlanan Bitcoin, değerinin arz talep dengesine göre belirlenmesi ve fiyatının yıllar içinde artış eğilimi göstermesi için sınırlı bir arzla geliştirildi. Toplam arza yaklaşık her 10 dakikada bir yeni Bitcoin'ler ekleniyor. Daha doğrusu şu an için ortalama 6,25 Bitcoin'in eklendiği her bir bloğun oluşturulma süresi 10 dakika olarak ölçülüyor. Blok başına düşen Bitcoin sayısı, her dört yılda bir yarı yarıya azaltılıyor. Kripto ekosisteminde Bitcoin halving olarak bilinen bir sonraki yarılanma, 2024'te gerçekleştirilecek. Yarılanmadan sonra her blok için 3,125 adet Bitcoin üretilecek" dedi.

MİLYONER BAŞINA 0,35 BİTCOİN DÜŞÜYOR

2022 tahminlerine göre dünyada yaklaşık 60 milyon milyoner olduğunu belirten Sönmez, "Mevcut Bitcoin arzını bu kişiler arasında eşit olarak paylaştırsak, her milyonere yalnızca 0,35 Bitcoin düşüyor. Üretilmiş toplam Bitcoin'in yaklaşık 6 milyon adetinin, dijital cüzdan şifresinin unutulması gibi sebeplerle geri döndürülemez şekilde kaybolduğu düşünüldüğünde, bu ortalama 0,25'lere kadar geriliyor. Bu durum Bitcoin'in halihazırda ne kadar nadir ve değerli olduğunu ortaya koyuyor. Yalnızca bu denli nadir oluşu düşünüldüğünde, günün birinde 0,1 Bitcoin'in dahi servet sayılabileceğini söyleyebiliriz. Bu hesaplamalar son Bitcoin üretiminin 2140 yılında gerçekleştirileceğini öngörse de Bitcoin'in ağ genelindeki yuvarlama algoritmaları sebebiyle hiçbir zaman 21 milyon arza ulaşmasının mümkün olmadığı da düşünülüyor" ifadelerini kullandı.

"BİTCOİN'İN GELECEKTEKİ DEĞERİNİ KULLANIM YÖNTEMLERİ BELİRLEYECEK"

Altının da arzı sınırlı bir varlık olduğunu, bugün dünyanın her yerinde geçerli, içsel değere sahip bir kıymetli maden olduğunu hatırlatan Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlanırdı:

"Önümüzdeki yıllarda toplam Bitcoin arzının ne kadarının dolaşımda olacağı ne kadarına erişileceği, Bitcoin benimsemesinin nasıl seyredeceği ve Bitcoin'in finansal hayatta nasıl konumlanacağı gibi ayrıntılar, kripto para biriminin gelecekteki değerini belirleyecek. Son Bitcoin'in üretilmesi durumunda bu durumdan başta madenciler etkilenecek, madencilik ücretleri ortadan kalkacak ve geriye gelir elde edebilecekleri işlem ücretleri kalacak. Ancak Bitcoin arzında sona ulaşılmasının yatırımcıyı nasıl etkileyeceği konusunda sıraladığımız bu faktörler belirleyici olacak. Gate.io olarak bugünün ve yarının piyasa koşullarına en hızlı biçimde uyum sağlamak için çalışıyor, kripto ekosisteminin kapılarını dünyanın dört bir yanından 14 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcıya açıyoruz."